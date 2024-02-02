Эгоистом быть нельзя: Роман Прыгунов решился на жизненные трансформации

Представитель знаменитой династии честно рассказал о детях, творчестве и новых проектах.

Знаменитый режиссер не всегда отличался покладистым нравом и любовью к тихой семейной жизни. Творческая натура требовала приключений. При этом необычный взгляд на мир отражался в великолепных работах. За плечами режиссера создание таких фильмов, как: "Духless", "Миллиард", "Без границ". Издание WomanHit публикует интервью с представителем известной династии. Во время разговора Роман Львович честно рассказал и о семье, и о работе над новым проектом.

Режиссер знает, что его отцу Льву Георгиевичу Прыгунову не стыдно за него. Сын, несмотря на отсутствие успехов в школе, всегда стремился работать на съемочной площадке. Он с большим удовольствием впитывал опыт старших товарищей: сценаристов, актеров, писателей. Позже это помогло в работе. Режиссура – это необычная способность заранее увидеть итог работы нескольких людей: специалистов по звуку, по костюмам, артистов, осветителей. Более того, важно понимать, какая реакция будет у зрителей.

Начинал Лев Прыгунов, как и многие творческие люди 90-х, со съемок различных проектов, приносящих хоть какие-то средства для жизни.

"Меня позвал к себе Федор Бондарчук. Мы стали заниматься практическими делами, снимали какие-то первые рекламные ролики", – поделился воспоминаниями режиссер.

Сейчас у Романа Львовича уже появилась возможность выбирать, что снимать, с кем работать. Время изменилось, творческим людям стало проще самовыражаться. Повзрослел и сам режиссер. Он признался, что после рождения наследников осознал многое.

"Я прикинул, сколько мне еще надо прожить лет, чтобы поставить их на ноги. Я понял, что уже теперь таким эгоистом быть нельзя. Надо дождаться, пока дети вырастут и получат образование хотя бы. Двадцать лет еще протянуть", – заключил Прыгунов.

Для сохранения здоровья и бодрости режиссер решил полностью отказаться от вредных привычек. По его признанию, с задачей справляться удается.