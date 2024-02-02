Ксения Бородина: За что боролись, на то и напоролись

Светская львица не стала скрывать эмоций, высказываясь об актуальной проблеме.

40-летняя телеведущая в своем блоге затронула проблему недостаточного веса. Ксения Бородина опубликовала снимки женских ног в лосинах и пояснила, что мода на худеньких возвращается. Женский журнал "Клео.ру" напоминает, что тренд "legging legs" был весьма популярен 15 лет назад. Социальные сети в то время пестрили снимками, на которых юные девушки со всего мира демонстрировали худые ноги в лосинах. Особенным шиком считалось наличие просвета между бедрами.

Ксения Бородина, как мама двух девочек, крайне обеспокоена возвращением подобных модных тенденций. Звезда, которой удалось сохранить потрясающую фигуру, категорически против опасных экспериментов с организмом. Она не исключает, что желание соответствовать модному тренду может спровоцировать у неокрепших девушек расстройство пищевого поведения. С подобной проблемой сталкивались подростки в начале века, но позже мода на худобу была побеждена бодипозитивом.

"Удивительно наблюдать за цикличными процессами, происходящими в нашем мире. Мы долго боролись за натуральную красоту и принятие себя, а теперь вновь вернулись к тому, от чего так упорно пытались уйти. За что боролись, на то и напоролись, не правда ли?", – резюмировала экс-ведущая "Дома-2".

Отметим, что не так давно Ксения Бородина удивила своих подписчиков еще одним заявлением. Звезда рассказала о своих теплых чувствах к стилю одежды "тихий аутдор". При нем основой образов становятся спортивные вещи. Светская львица считает подобные тренды очень полезными. Люди в подобном случае смогут концентрировать свое внимание не на вещах, а на чувствах, считает Бородина.