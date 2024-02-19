И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене

Королева мировой поп-музыки Мадонна продолжает свой двенадцатый концертный тур.



Во время выступления в Сиэтле Мадонна оконфузилась. Неприятный инцидент произошел, когда 65-летняя певица сидела на стуле, напевая очередную песню, а танцор коллектива "волок" сиденье с артисткой за собой.

На записи выступления видно, как мужчина потерял равновесие. Казус закончился совместным падением — сначала упал мужчина, затем – знаменитая исполнительница. Мало того, что поп-королева продолжила исполнять композицию лежа, так она еще и не смогла удержаться от смеха.

Печально, что в тот же момент никто не помог артистке подняться. Лишь секунды спустя подоспел фотограф, но пока тот был в пути, певица самостоятельно встала на ноги и продолжила шоу как ни в чем не бывало. И смех, и грех, как говорится. Никто пожилой женщине и руки не подал.

Кстати, этот случай напоминает о предыдущих эпизодах неудач Мадонны. Например, в Париже в 2020 году певица также оконфузилась прямо на сцене. Она упала со стула и была настолько растеряна, что начала лить слезы.

А в 2015 году, во время церемонии Brit Awards в Лондоне, где вручались награды за музыкальные достижения, Мадонна пережила один из самых неприятных инцидентов в своей карьере. На сцене артистка представляла свежий трек "Living for Love", облаченная в изысканный длинный плащ. При этом звезда медленно ослабляла тесемки, в предвкушении момента, когда танцоры внезапно снимут накидку. Сценарий предполагал, что коллектив должен был элегантно снять плащ, но вместо этого они случайно потянули звезду со сцены. Несмотря на то, что в то время 56-летняя звезда сорвалась и пролетела вниз по трем ступеням, Мадонна смогла продолжить выступление.

Да чего уж там, со всеми знаменитостями случаются неприятные моменты во время концертов. То Леди Гагу начнет тошнить прямо на сцене, то волосы Бейонсе засосет в вентилятор, то Мадонна снова и снова упадет.