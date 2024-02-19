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Понедельник 19 февраля

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Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы

Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы
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Отношения Ирины Дубцовой и Люси Чеботиной перерастают в конфликт. Певицы публично выясняли отношения в соцсетях.

Ирина Дубцова нечасто дает интервью и обычно не ввязывается в скандалы. Недавно она дала интервью Лауре Джугелии на ютуб-канале Fametime. Когда Лаура упомянула Люсю Чеботину, Дубцова резко сменила тон и дала понять, что не желает говорить про коллегу по сцене. Зрители предположили, что между артистками случился какой-то конфликт, но подробностей Дубцова не рассказала.

Люся Чеботина в своих соцсетях прокомментировала поведение коллеги по шоу-бизнесу. Она написала, что узнала о конфликте из интервью. Чеботина считала Дубцову подругой, но, как оказалось, это не так.

Исполнительница хита "О нем" не стала отмалчиваться и ответила Чеботиной публично. Она опубликовала обращение к ней в своих соцсетях. Она уверена, что певице просто больше не с кем конфликтовать.

"У некоторых людей, которым так и хочется поругаться, из шоу-бизнеса осталась только я. А ты и так уже достаточно наговорила и сама это знаешь", – написала Ирина.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта певиц. Но они решили выяснить отношения в сети прямо на глазах у толпы подписчиков. Теперь общественность ждет подробностей от исполнительниц и разрешения конфликта.

19 февраля 2024, 19:11
Ирина Дубцова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Дубцова, Кудрявцева, Хилькевич и другие звезды, увеличившие грудь

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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