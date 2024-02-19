Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона

В Госдуме хотят наказать Максима Галкина* и Аллу Пугачеву.

Певица уже два года проживает за пределами России. Уехавшая знаменитость несколько раз возвращалась на родину, и то с целью решения важных вопросов. Судя по всему, у Примадонны нет мыслей о возвращении домой. А накануне стало известно, что Галкин* и Пугачева рискуют лишиться своего замка в Грязи из-за нового закона.

Как сообщают СМИ, в Госдуме планируют обратиться в МВД с вопросом о возможности применения новых мер конфискации к имуществу, зарегистрированному на Максима Галкина*. Уже несколько лет ходят слухи о том, что знаменитости пытаются продать свой роскошный дом.

Напомним, что закон о конфискации имущества за фейки об армии был подписан Владимиром Путиным 14 февраля 2024 года.











Депутат Дмитрий Гусев выступил с предложением о лишении Аллы Пугачевой не только замка, но и звания народной артистки . По мнению парламентария, семья певицы давно выступает против интересов России. К тому же Гусев настаивает на том, что покинувший страну комик должен быть наказан за распространение фейков об армии .





Дмитрий отмечает, что настоящий страх этих людей заключается не в потере материальных благ , а в исчезновении их социального веса и общественной любви , на которой держится их статус. Главная валюта для них – это внимание масс, и если прекратятся их выступления на экранах, значимость звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина* упадет до нуля.





*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.