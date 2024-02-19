Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса

Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций после слов звезды "Битвы экстрасенсов".

Сегодня имя Ольги Бузовой знакомо практически каждому зрителю. Она прославилась как участница и ведущая телепроекта "Дом-2", добилась успеха на сцене, проявила себя в кино, завоевала любовь пользователей Интернета... Несмотря на это, далеко не все в жизни знаменитости складывается так, как ей бы хотелось.

Ольга Бузова не скрывает, что самой большой ценностью для нее является семья. Однако замужем исполнительница хита "Мало половин" была всего один раз, да и то неудачно. Как писали "Дни.ру", несколько дней назад бывший муж певицы Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз. Такое же счастье уже давно мечтает обрести и сама Ольга. Однако ей это пока не удается.

Казалось, после череды расставаний Бузова должна была окончательно разочароваться в любви. Но потерявшая надежду телеведущая снова собирала себя по кусочкам и продолжала верить. Кому-то подобная реакция на неудачи может показаться наивной. А звезда "Битвы экстрасенсов" Лина Джебисашвили уверена, что в ближайшем будущем все мечты брюнетки осуществятся.

Ольга Бузова задала экстрасенсу главный вопрос в студии ток-шоу "Это нормально?". Знаменитость поинтересовалась, что ждет ее в личной жизни, и разрыдалась после предсказания прямо в эфире. Колдунья заверила, что в течение двух лет певица встретит вторую половинку и станет мамой.

"Год повпахивай еще, а потом расслабься и утони в его объятиях. У тебя будет доченька", – утешила ведущую Джебисашвили.

После слов экстрасенса Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций. Знаменитость дала волю слезам и обняла колдунью, которая обрадовала ее прекрасной новостью.