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Понедельник 19 февраля

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"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем

"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем
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Анна Седокова в очередной раз поделилась проблемами на личном фронте.

Анна Седокова, экс-участница коллектива "ВИА Гра", в своем личном блоге откровенно заявила о завершении романа с избранником. Поп-певица и Янис Тимма, латвийский баскетболист, начали отношения в 2019-м и быстро перешли к браку в 2020 году.

Со временем судьба распорядилась так, что их пути разделились: Седокова продолжила свою жизнь в России, в то время как Тимма перебрался в США. Разделенные расстоянием, они неоднократно преодолевали возникающие между ними проблемы, однако, судя по всему, нынешний разрыв навсегда поставит точку в отношениях пары.


Анна Седокова упомянула, что ее супруг вылетел за границу, и уточнила, что их следующая встреча может произойти уже при других обстоятельствах. Она также выразила желание сосредоточиться на работе и стремлении к тому, чтобы "жить наилучшую жизнь".

Седокова взвыла после расставания с мужем: "Ну вот и все. Он улетел". Певица рассказала, что он сорвался в полет, оставив за собой неопределенность. Анна Седокова поделилась своими размышлениями, подкрепив их снимками со своим пока что супругом.

Ранее "Дни.ру" писали, что у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни. Поп-певица пожаловалась на проблемы, с которыми ей уже пришлось столкнуться в 2024 году.
19 февраля 2024, 18:04
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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