Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ

Анастасия Костенко уже вернулась домой и продолжает делиться новыми снимками после рождения сына.



В семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова произошло радостное событие — 15 февраля 2024 года на свет появился малыш, четвертый ребенок в семье. Имя новорожденного пока держится в секрете, но пара не стремится скрывать сына от людей.

Сообщается, что только супруг с детьми поехал встречать Анастасию и малыша из родильного дома. Выписка прошла скромно, без торжественной части.

Дмитрий Тарасов поделился моментами выписки из больницы в своем личном блоге и выразил благодарность медицинскому персоналу, который помог ему уже в четвертый раз. В своем обращении к специалистам Дмитрий Тарасов выразил теплые слова благодарности:

"Семейный круг пополнился, и я рад встрече с любимыми женой и сыном дома. Огромное спасибо нашим врачам за их поддержку и заботу! До скорого"











Подписчики были встревожены последними словами и выразили в комментариях поддержку в адрес жены, подчеркивая необходимость Анастасии Костенко в периоде восстановления: "Выписка уже не кажется чем-то необычным, все уже привыкли"; "Разве она крольчиха, а не человек?".







Однако среди негатива многие комментаторы не скупились на лестные отзывы. Поклонники выражали восхищение, как заботливо старший сын обращается с новорожденным братом, отмечая: "Малыш появился на свет в атмосфере любви и благополучия"; "Несмотря на критику, они прекрасная семья".





На своей личной странице 19 февраля Анастасия Костенко выложила фотографию, где она, уютно устроившись в кресле, кормит младенца грудью. В это время Милана, Ева и Леша суетятся вокруг, стремясь привлечь внимание новорожденного.









Внешний вид жены Дмитрия Тарасова после родов шокировал народ. Публика в Сети восхищается тем, как Анастасия Костенко сохраняет стройность, несмотря на то, что она мать четверых детей : "Как будто и не рожала в четвертый раз!", — пишут поклонники.



