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Понедельник 19 февраля

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Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором

Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором
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Надежда Бабкина прервала молчание и ответила на вопрос, который волновал фанатов много месяцев.

Отношения известной артистки с молодым возлюбленным Евгением Гором обсуждают уже не один десяток лет. Коллеги по цеху познакомились в 2003 году и с тех пор шли рука об руку, вместе преодолевая все преграды и непонимание общественности. Многие поклонники восхищались этой парой, утверждая, что рядом с избранником Надежда Бабкина расцвела. Однако были и те, кто не верил в искренность чувств влюбленных.

Долгие 20 лет злые языки находили всевозможные причины, чтобы в очередной раз осудить и раскритиковать фактический брак артистов. Одни называли этот союз неравным, другие удивлялись, что Бабкина и Гор не спешат связывать себя узами брака, а третьи уговаривали исполнителя найти себе более подходящую по возрасту спутницу. Но что бы ни говорили сплетники, отношения влюбленных лишь крепли.

Долгое время у фанатов не было сомнений, что в паре царит идиллия. Но Надежда Бабкина и Евгений все реже показывались на публике вместе, неволей провоцируя тревожные слухи. Не так давно в Сети начали писать, якобы влюбленные расстались. Некоторые считали, что певица порвала с избранником из-за новой любви. На днях она наконец прервала молчание и подняла эту тему.

В документальном фильме, вышедшем на YouTube-канале "МУЗ-ТВ", Надежда Бабкина дала окончательный ответ на многочисленные слухи о расставании. Артистка заверила, что они с Евгением Гором по-прежнему вместе, хотя их не раз пытались разлучить злые языки.

"Никто не расстается. Хоть нас расставали сто раз", – призналась певица.

Ранее "Дни.ру" писали, что Евгений Гор пожаловался на одиночество. Любовник Надежды Бабкиной отметил, что его некому фотографировать на отдыхе, и спровоцировал новый шквал теорий о разрыве. Но в документальном фильме исполнитель расставил все точки над i, признавшись, что счастлив в отношениях с артисткой, хоть она и не может похвастаться покладистым характером.

19 февраля 2024, 17:38
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube/МУЗ-ТВ✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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