Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом

Прохор Шаляпин предстал перед поклонниками изменившимся до неузнаваемости.

Благодаря скандальному нраву и своей любви к женщинам постарше популярный певец обрел широкую известность у зрителей всех возрастов. Помимо старшего поколения, деятельностью исполнителя активно интересуются представители молодежи. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь в свои 40 лет Прохор Шаляпин вполне может сойти за их ровесника.

Любопытно, что финалист шестого сезона "Фабрики звезд" выглядит очень молодо для своих лет. В отличие от некоторых коллег по цеху, которые с годами утрачивают былой лоск и привлекательность, певец умудряется оставаться в форме. Ранее "Дни.ру" писали о том, как артисту удается много есть и не толстеть. А теперь он и вовсе удивил публику поистине ошеломляющим преображением.

Прохор Шаляпин опубликовал в блоге серию кадров, отредактированных с помощью специального приложения. На некоторых из них исполнитель предстал в образе накаченного красавца, разгуливающего по пляжу. А на других артист резко омолодился и примерил на себя дерзкие рэперские образы.

На обработанных фото искусственный интеллект переодел певца в кофту с капюшоном и кожаную куртку. Но главным украшением образа стали массивные золотые цепи, свисающие с его шеи. Поклонники не привыкли видеть музыканта в подобных нарядах, поэтому некоторых россиян он своим видом серьезно всполошил. Пользователи поспешили высказаться и заверили артиста, что он прекрасен таким, какой есть.

"Не надо чужого, свой Прохор он лучше всех ненастоящих", "Зачем это, ты и так красивый", – поддержали Шаляпина почитатели.