"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей

Ольга Бузова не стесняется говорить о своих чувствах на публике. Она рассказала Павлу Воле о том, что считает нормальным.



19 февраля на ТНТ выйдет новое шоу "Это нормально?". Вести его будут Дмитрий Дибров и Ольга Бузова. Накануне премьеры они посетили "Шоу Воли" и ответили на вопросы.

По задумке нового проекта Бузова и Дибров будут обсуждать социальные вопросы, волнующие зрителей. Павел Воля решил узнать, что Ольга Бузова считает нормальным.

Сначала он спросил, нормально ли встречаться с футболистом, намекая на неудавшийся брак Бузовой с Тарасовым. Телеведущая не растерялась и ответила, что это нормально, если есть любовь.

Затем Воля решил задеть Ольгу за живое и спросил, нормально ли в 38 лет не иметь мужа и детей. Исполнительница хита "Мало половин" эмоционально отреагировала на вопрос.

"Стоп, это ненормально! Я хочу иметь супруга и детей. Я хочу детей, Паша, и ты это знаешь!" – заявила Бузова.

Также она ответила на вопрос Воли о том, что у нее нет актерского и музыкального образования. Ольга Бузова убеждена, что в работе можно получить гораздо больше знаний, чем в любом вузе. Она напомнила, что уже 20 лет работает на телевидении и прекрасно справляется с этим. Дмитрий Дибров поддержал соведущую и напомнил, что Джузеппе Верди не хотели принимать в консерваторию из-за недостаточного таланта, а теперь она носит его имя. Возможно, в скором времени появится телеканал имени Бузовой.