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Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян

Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян
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Павел Прилучный обратился к супруге в соцсетях. Он открыто написал о своих чувствах.

18 февраля жена Павла Прилучного Зепюр Брутян отметила свое 28-летие. Супруг обычно не скупится на подарки и комплименты для любимой ив сегда отмечает, что она особенная женщина в его жизни.

В этот раз он решил обратиться к ней публично. Прилучный опубликовал в соцсетях совместные фото с Брутян и поздравил жену. Он трогательно подписал свой пост.

"Мой смысл, Моя радость, Мое все!" – признался Павел в чувствах к любимой супруге.

Поклонники актера были в восторге от такого трогательного и нежного поздравления и активно комментировали публикацию. Они отметили, как пара красиво смотрится вместе, и радовались за семейное счастье звезды сериала "Мажор".

Напомним, Павел Прилучный в течение 9 лет был женат на Агате Муцениеце, но в 2020 году пара сообщила о разводе. Вскоре актер начал встречаться с коллегой по съемочной площадке Зепюр Брутян, и в 2022 году возлюбленные сыграли пышную свадьбу. Сейчас у Прилучного трое детей. Сын Тимофей и дочь Мия родились в браке с Муцениеце, а младшего ребенка Микаэля в 2023 году родила артисту Брутян. Впрочем, Зепюр говорила о том, что мечтает, чтобы у них с любимым мужем было много детей.

19 февраля 2024, 12:56
Павел Приличный и Зепюр Брутян. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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