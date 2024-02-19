Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян

Павел Прилучный обратился к супруге в соцсетях. Он открыто написал о своих чувствах.



18 февраля жена Павла Прилучного Зепюр Брутян отметила свое 28-летие. Супруг обычно не скупится на подарки и комплименты для любимой ив сегда отмечает, что она особенная женщина в его жизни.

В этот раз он решил обратиться к ней публично. Прилучный опубликовал в соцсетях совместные фото с Брутян и поздравил жену. Он трогательно подписал свой пост.

"Мой смысл, Моя радость, Мое все!" – признался Павел в чувствах к любимой супруге.

Поклонники актера были в восторге от такого трогательного и нежного поздравления и активно комментировали публикацию. Они отметили, как пара красиво смотрится вместе, и радовались за семейное счастье звезды сериала "Мажор".

Напомним, Павел Прилучный в течение 9 лет был женат на Агате Муцениеце, но в 2020 году пара сообщила о разводе. Вскоре актер начал встречаться с коллегой по съемочной площадке Зепюр Брутян, и в 2022 году возлюбленные сыграли пышную свадьбу. Сейчас у Прилучного трое детей. Сын Тимофей и дочь Мия родились в браке с Муцениеце, а младшего ребенка Микаэля в 2023 году родила артисту Брутян. Впрочем, Зепюр говорила о том, что мечтает, чтобы у них с любимым мужем было много детей.