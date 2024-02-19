Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется

Костенко родила четвертого ребенка Тесты Звезды отметили День влюбленных Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Понедельник 19 февраля

10:54"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 09:24Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе 08:57Назван приятный способ стать умнее за три минуты 08:23Три правила поведения при мощных магнитных бурях 07:55Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты 06:31Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 05:40Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца 05:04Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях 01:57Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе 01:28Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина 17:45Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 16:44"Стало неприятно": Дубцова отреагировала на нападки Зацепина 15:50Скандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу 15:22"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания 15:01Уехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни 13:45Рыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье 12:43"Вы обязаны это посмотреть": Дибров засветился с молодой красавицей 11:54Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка 11:42"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным 09:20Как распознать нехватку гемоглобина и как его повысить 06:04Как научиться видеть хорошее даже в плохом 00:29Как избавиться от слов-паразитов и начать разговаривать уверенно 17:52"Худший год": сломавшая ногу Кудрявцева сообщила еще одну печальную новость 17:02"Все было бы по-другому": что на самом деле заставило Пугачеву покинуть Россию 15:36"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане 14:51"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову 13:56"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III 12:48"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву 11:50"Решили мне крылья подрезать": сообщившая о пожаре Волочкова заявила о подлости 11:23"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней 09:37Недостаток белка: 5 признаков того, что в вашем рационе его не хватает 06:24Что означают синяки после массажа 03:27Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру 00:22Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья 19:26Примерный семьянин Дмитрий Маликов хлестко высмеял женскую беременность 19:20"Честно заработанные": Лолита раздает свою пенсию 18:03Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 17:45Цискаридзе назвал имена своих любимых молодых актеров 17:13"Не мог раскрыться": Пугачева жестко подставила певца SHAMAN 17:00Внезапно похудевшая Пегова вынуждена сидеть на каше из-за диеты 16:04Талант и гордость России: внучка Юдашкина запела на публику 16:02Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание 15:45Пока не поздно: 5 книг, с которых стоит начинать год 15:07"Лысеет старушка": у страдающей от вредных привычек Пугачевой нашли новый недуг 13:320,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках 13:26Теперь официально: Бондарчук снял обручальное кольцо 12:11Сбежавшая молодуха Петросяна отреагировала на новость о его операции 11:43Российская звезда родила от пророка особенного сына 11:01Вышвырнутый любовник Бабкиной пожаловался на одиночество 10:12Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется

Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется
2

Кадры Виктории Бони в купальнике вызвали у некоторых подписчиков настоящий ужас.

Последние несколько месяцев внешность модели обсуждают как никогда активно. Как известно, минувшим летом брюнетка решилась на дорогостоящую операцию у известного американского хирурга и перекроила лицо. С тех пор Виктория Боня не раз сталкивалась с жесткой критикой и осуждением.

Несмотря на то, что на свою красоту светская львица потратила почти 20 миллионов, результат понравился не всем. Некоторые посчитали, что вмешательство возымело обратный эффект и испортило внешность бывшей участницы "Дома-2". Какие только оскорбления не сыпались в сторону знаменитости после операции! На протяжении полугода сплетники чуть ли не под лупой рассматривали новое лицо модели и искали изъяны. А теперь злые языки добрались и до ее фигуры.

Накануне Виктория Боня опубликовала в блоге довольно откровенные кадры. На видео светская львица позировала в бикини на пляже. В подписи к посту знаменитость подняла важную тему и спросила у подписчиков, почему люди в России так зациклены на внешности.

"Когда женщина толстая, ей пишут комплименты, а когда она стройная, то все ищут в ней недостатки. Замечали?" – поинтересовалась у аудитории звезда.

Желающих вступить с владелицей страницы в конструктивный диалог оказалось немного. Вместо этого пользователи нашли во внешности брюнетки новый недостаток и пристыдили ее за якобы "квадратную попу". По их мнению, Виктория Боня настолько переусердствовала с пластическими операциями, что от ее естественной красоты не осталось и следа.

"Бедная, так старается казаться молодой", "Глаз уже не видно, импланты на попе квадратные", "Имплант на правой ягодице деформируется", – высмеяли знаменитость некоторые подписчики.

Фото: соцсети/@viktoriabonya

А ранее "Дни.ру" писали, что отдавшая 19 миллионов за пластическую операцию Виктория Боня вновь обратилась к косметологу.

19 февраля 2024, 12:17
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе

Наталья Подольская. Фото: Telegram
Виктория Боня. Фото: Telegram
Певица Нюша. Фото: Telegram
Анна Семенович. Фото: Telegram
Ирина Дубцова. Фото: Telegram

По теме

"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных

Отдавшая 19 миллионов за пластическую операцию Боня вновь обратилась к косметологу
Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены

"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены
Татьяна Брухунова высказалась о наболевшем перед подписчиками в блоге. Не секрет, что в 2019 году Евгений Петросян связал себя узами брака в пятый раз, выбрав в жены молодую помощницу.

Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты

Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты
Сейчас Примадонна со всей семьей живет на Кипре. Молодой муж признан в России иноагентом. Алла Пугачева уже не первый год находится за границей.

Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ

Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ
Еще несколько лет назад женщину знали только как бывшую жену некогда популярного футболиста Андрея Аршавина. Андрея Малахова часто называют "крестным отцом" Юлии Барановской.

Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца

Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца
Певец счастлив в браке с Региной Бурд уже 17 лет. Основатель и солист культовой российской группы "Руки вверх" не так давно в пятый раз стал отцом.

Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях

Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях
Со дня смерти гениального актера прошло почти пять лет. Елена Горбунова была замужем за артистом 18 лет.

Выбор читателей

17/02Сбт"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву 18/02Вск"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным 17/02Сбт"Худший год": сломавшая ногу Кудрявцева сообщила еще одну печальную новость 17/02Сбт"Все было бы по-другому": что на самом деле заставило Пугачеву покинуть Россию 17/02Сбт"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III 18/02ВскРыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье