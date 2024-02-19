"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены

Татьяна Брухунова высказалась о наболевшем перед подписчиками в блоге.

Не секрет, что в 2019 году Евгений Петросян связал себя узами брака в пятый раз, выбрав в жены молодую помощницу. А сегодня этот союз является одним из самых громких и обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Неудивительно, что и к супруге юмориста последние несколько лет приковано пристальное внимание.

Впрочем, Татьяна Брухунова известна не только как избранница знаменитого на всю страну артиста, но и как заядлая модница. Брюнетка активно ведет личный блог, в котором часто хвастается подписчикам новыми нарядами. Зачастую супругу Петросяна можно увидеть в классических и сдержанных образах. Но накануне она решилась на кардинальные перемены и появилась перед аудиторией в ярком образе.

Жена шоумена облачилась в куртку с цветочным принтом, красный платок и розовые очки. Свой выбор Татьяна Брухунова объяснила погодными условиями. По словам возлюбленной юмориста, она устала от бесконечной зимы и с нетерпением ждет наступления весны, поэтому и одеваться ей хочется соответствующе.

"Когда сил терпеть зиму уже совершенно не осталось, на помощь приходит пуховик в цветочек и розовые очки", – пожаловалась почитателям Брухунова.

К счастью, потепление не за горами, а значит, совсем скоро поклонники смогут лицезреть необычные образы в блоге брюнетки регулярно. К тому же, недавно модница путешествовала и набиралась вдохновения в Китае, пока ее прооперированный муж лежал в больнице. Ранее "Дни.ру" писали, что сбежавшая молодуха Евгения Петросяна отреагировала на новость о его операции.