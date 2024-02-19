Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты

Сейчас Примадонна со всей семьей живет на Кипре. Молодой муж признан в России иноагентом.

Алла Пугачева уже не первый год находится за границей. Певица вместе с младшими детьми и молодым мужем кочуют по миру. Знакомая Примадонны Любовь Аксенова считает, что есть одно условие для возвращения исполнительницы хита "Миллион алых роз" на родину, сообщает телеканал "360".

"Детки через какое-то время подрастут, осознают многое. Алла всегда любила Россию. Я сама была в разных странах мира и прекрасно понимают, что таких людей, как у нас, нет больше нигде. И Алла, это конечно же, это понимает. По этой причине она обязательно вернется", – пояснила женщина.

Любовь Аксенова считает, что если бы у Аллы Пугачевой и ее пятого мужа не было общих детей, то Примадонна уже бы вернулась на родину. Сейчас же она вынуждена скитаться из-за позиции супруга, которую многие считают неблагодарной. Сама артистка ситуацию старается не комментировать, а вот ее вторая половинка активно ведет блог, продолжая чернить как свое имя, так и имя популярной некогда жены.

Напомним, что за распространение недостоверной информации юный муж Аллы Борисовны может оказаться без имущества. "Царьград" пишет, что замок в деревне Грязь могут конфисковать. Отметим, что и старшей дочери певицы сейчас приходится сталкиваться со сложностями. Зрители в российских регионах отказываются от концертов Кристины Орбакайте, напоминает RT. Выступления отменили в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске и других городах. Женщина на постоянной основе проживает на территории США. Из страны поспешили убежать и ее повзрослевшие сыновья: Никита Пресняков и Дени Байсаров.