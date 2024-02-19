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Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца

Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца
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Певец счастлив в браке с Региной Бурд уже 17 лет.

Основатель и солист культовой российской группы "Руки вверх" не так давно в пятый раз стал отцом. Его супруга подарила ему сына. Мальчика назвали Эван. Сергей Жуков и Регина Бурд являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Творческие молодые люди познакомились за кулисами сборных концертов. Необычная внешность девушки покорила певца, но Регина не торопилась отвечать исполнителю хита "Крошка моя" взаимностью.

Сергей Жуков не стал скрывать, как именно он покорил сердце любимой. Мужчина разоткровенничался с представителями прессы перед премьерой фильма "Между нами лето", сообщает "Пятый канал".

Молодому человеку хотелось удивить объект своей любви. Он приготовил необычный сюрприз. В квартире он организовал небольшой сельский уголок: принес сено, сверчков, установил палатку. На импровизированном столике был завтрак туриста, а в углу для аутентичности расположил удочки.

"Я говорю: "Проходите, мадам, добро пожаловать на природу". Мы залезаем в палатку, я беру гитару, сверчки поют, на экране Луна на телевизоре выведена, я пою. Дальше промолчим", — вспомнил артист.

Конечно же Регина не устояла. Позже влюбленные поженились и начали совместную жизнь. Сейчас в семье уже четверо детей. Старшая дочь Ника мечтает стать профессиональной артисткой. Она сыграла главную роль в сериале "Плакса".

Энджел пошел по папиным стопам. Мальчик выступает в сборных концертах и поет песни как собственного сочинения, так и Жукова-старшего. Третий малыш Мирон пока определяется с любимым делом.

Старшая дочь певца от первого брака живет в США. С папой они поддерживают хорошие отношения. Девушке уже 23 года.

19 февраля 2024, 05:40
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: © АГН Москва\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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