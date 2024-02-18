"Стало неприятно": Дубцова отреагировала на нападки Зацепина

Ирина Дубцова и Антон Зацепин были участниками “Фабрики звезд-4”. Но до сих пор артисты спорят о том, кто был достоин победы больше.



В 2004 году Ирина Дубцова стала победительницей шоу "Фабрика звезд-4". Этот триумф позволил ей начать карьеру в шоу-бизнесе, и вот уже 20 лет она создает хиты многим артистам и исполняет свои песни сама.

Антон Зацепин тоже был участником "Фабрики звезд" вместе с Ириной Дубцовой. В недавнем интервью он заявил, что победа в проекте предназначалась ему. По мнению Зацепина, Дубцова победила нечестно.

Исполнительница хита "О нем" отреагировала на нападки в свой адрес. Она считает, что победила заслуженно благодаря своему таланту и большой работе. Дубцова уверена, что ее пример вдохновил многих ребят из простых семей участвовать в "Фабрике звезд" и развивать музыкальную карьеру.

"У меня с Антоном всегда были хорошие отношения. Я не видела это интервью, мне кто-то передал его слова. Стало неприятно, потому что считаю победу заслуженной", – прокомментировала слова Зацепина победительница "Фабрики звезд".

Ирина Дубцова добавила, что не обладала никакими привилегиями для участия в проекте. Она отметила, что далеко не все участники того сезона проекта работают в шоу-бизнесе до сих пор, и это главный показатель.