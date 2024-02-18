Скандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу

Лариса Гузеева часто шокирует зрителей своей прямотой и резкими высказываниями. На одном из выпусков шоу "Давай поженимся" она набросилась на участниц с оскорблениями.



Лариса Гузеева обладает очень сильным и резким характером. Многие ее не любят, а другие, наоборот, обожают за это. Но она точно никого не оставляет равнодушным.

Но ведущая "Давай поженимся" не перестает шокировать зрителей своим поведением. Недавно она устроила скандал, раскритиковав участниц шоу. Девушки не получили поддержку от Гузеевой, наоборот, ведущая набросилась на них с оскорблениями.

Об этой неприятной ситуации рассказала одна из участниц в своих соцсетях. Она думает, что Гузеева неправильно поняла их, поэтому так грубо отреагировала и перешла на оскорбления.

"Агрессивные хамки и высокомерные 30-летние девицы", – так, по словам участницы, обозвала их звезда "Жестокого романса".

Тюменские гостьи шоу отметили, что они просто умеют отстаивать свою позицию, поэтому Гузеева сделала такой вывод о них. Обиду вызвали даже не оскорбления артистки, а то, что она даже не упомянула, что участницы шоу работают врачами, хотя именно поэтому изначально девушек пригласили в шоу.

Некоторые зрители считают, что Лариса Гузеева слишком грубо разговаривает с гостями "Давай поженимся" и не уважает их. Из-за этого есть мнение, что шоу пора закрывать шоу.