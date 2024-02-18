Рыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье

У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть единственный сын – 25-летний Василий. Но скоро в семье ожидается пополнение.



Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова уже более 30 лет вместе. В браке у них появился сын Василий. Сейчас ему уже 25 лет, и его личная жизнь не так стабильна, как у звездных родителей. Василий женился на подруге детства, но брак не был удачным. Он ушел от жены и почти сразу закрутил роман с новой возлюбленной Викторией.

На праздновании своего дня рождения сын основателя группы "Дюна" позировал со своей половинкой и нежно придерживал ее округлившийся животик. Так что Рыбин и Сенчукова сейчас могут начать подготовку к прибавлению в семье.

Виктор признается, что его песни обычно нравятся детям, поэтому готов к роли дедушки. Звездные родители уже подумали о будущем сына и его новой семьи, они купили Василию дом. Но полностью обеспечивать его финансово Рыбин и Сенчукова не планируют.

"Он прилично зарабатывает, у него своя музыкальная школа", – рассказал о карьере сына исполнитель хита "Коммунальная квартира".

Также Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отметили, что их сын учится в аспирантуре, поэтому они не переживают о его благосостоянии. Звездные родители ждут вторую свадьбу сына и готовы нянчить внуков.