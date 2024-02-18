"Вы обязаны это посмотреть": Дибров засветился с молодой красавицей

Дмитрий Дибров знаменит своей любовью к женщинам помоложе. 64-летний телеведущий не изменяет своим вкусам по сей день.



Дмитрий Дибров много и смело рассказывает о своих любовных похождениях и рассуждает на тему отношений мужчины и женщины. Некоторые его заявления вызывают большой резонанс и обсуждения аудитории.

Телеведущий всегда испытывал особый интерес к молодым и ярким девушкам и в свои 64 года не намерен останавливаться. Недавно певица Бьянка опубликовала фото с Дибровым в своих соцсетях и вызвала неподдельный интерес и восторг у подписчиков. Постройневшая артистка выглядит рядом с ведущим "Кто хочет стать миллионером?" ярко и эффектно.

"С легендарным, красивейшим мужчиной и личностью Дмитрием Дибровым вы обязаны это посмотреть на ТНТ!" – так подписала фотографию Бьянка.

Как оказалось, певица стала гостьей нового шоу "Это нормально?", которое будут вести Дибров и Бузова. Премьера состоится в конце февраля. Поклонники Бьянки активно комментировали ее фото с Дмитрием и проявляли искренний интерес к такой эффектной паре. Они с нетерпением ждут выхода эфира с Бьянкой и отмечают то, как преобразилась исполнительница хита "Были танцы". Дмитрий Дибров тоже выглядит моложе и явно рад, что засветился на фото с такой молодой и красивой гостьей.