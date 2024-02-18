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Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка

Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка
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Анастасия Костенко еще не совсем пришла в себя после очередных родов, она восстанавливается и принимает поздравления. Но многодетная мама призналась, что ее психологическое состояние сейчас очень сложное.

Несколько дней назад в семье Дмитрия Тарасова случилось пополнение – Анастасия Костенко родила ему сына. Теперь у пары четыре общих ребенка, и возможно, на этом они не остановятся. 29-летняя модель делится с подписчиками фотографиями и видео из роддома и впечатляет их своей красотой и стройностью. На видео через два дня после появления ребенка Костенко выглядит так, словно никогда не рожала.

Но выяснилось, что психика Анастасии не в таком отличном состоянии, как внешность. Она поделилась с подписчиками тем, что начинает впадать в депрессию. Жена Тарасова не может справиться с гормональными всплесками, часто плачет и очень тревожится без повода.

"Появляются страхи, которых на самом деле ты не боишься, но в схватке с невидимым противником — гормонами тяжело пока одержать победу", – попыталась объяснить свои ощущения супруга футболиста.

Анастасия Костенко также призналась, что уже чувствовала подобное после рождения второго и третьего ребенка. Тогда она смогла справиться с депрессивным состоянием и быстро забыла о нем. И теперь многодетная мама снова столкнулась с последствиями родов и почувствовала себя подавлено и уязвимо.

18 февраля 2024, 11:54
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: FC Lokomotiv/Twitter.com/www.globallookpress.com
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