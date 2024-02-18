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Воскресенье 18 февраля

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"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным

"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным
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18 февраля свой 28 день рождения отмечает супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян. Молодая мама поделилась подробностями семейной жизни с известным актером.

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце быстро устроил семейное счастье. Он женился на актрисе Зепюр Брутян. У пары родился сын Микаэль, и сейчас молодая мама полностью сосредоточена на ребенке и быте.

Павел и Зепюр познакомились на съемках. Актер еще был женат и не воспринял коллегу всерьез, хотя отметил ее красоту. Но после развода с Муцениеце Прилучный другим взглядом посмотрел на Брутян.

История их любви кажется идеальной. Красивая свадьба, на которую по слухам потратили 15 миллионов рублей, была одной из главных тем для обсуждения. Зепюр сразу поладила с детьми Павла от первого брака. Вскоре после свадьбы у молодоженов появился общий ребенок – сын Микаэль.

Брутян активно делится моментами семейной жизни в соцсетях, и кажется, что в отношениях с Павлом у них все идеально. Хотя иногда она подшучивает над мужем.

"Пока не поцелуешь, не отойду от зеркала. Получается, в нашей семье я абьюзер", – поделилась жена актера.

Она добавила, что Павел Прилучный отлично справляется с ролью отца. После рождения Микаэля он всегда был рядом и даже взял отпуск от работы. Супруг уже имел опыт воспитания детей, поэтому показывал молодой маме, как ухаживать за младенцем.

18 февраля 2024, 11:42
Павел Приличный и Зепюр Брутян. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Экспресс-газета• Требует проверки

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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