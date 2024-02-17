"Худший год": сломавшая ногу Кудрявцева сообщила еще одну печальную новость

Лера Кудрявцева поделилась неприятной новостью с подписчиками.



Новый год для Леры Кудрявцевой начался очень непросто. Сначала она сообщила поклонникам, что ушла от мужа Игоря Макарова. Телеведущая не комментировала это, но намекнула, что разлад в семье произошел из-за алкоголя. А недавно во время репетиции музыкального номера Кудрявцева получила перелом и разрыв связки.

Находясь дома на больничном, Лера продолжает активно вести свой телеграм-канал. Она поделилась еще одной печальной новостью с подписчиками. Телеведущая показала официальную статистику, которую опубликовал Росстат . Оказывается, в 2023 году в нашей стране появилось на свет рекордно мало младенцев. Лера явно расстроилась, увидев такие итоги.

"За прошлый год в России родились 1,264 млн детей. Меньше было только в 1999 году — худшем за всю новейшую историю России в демографическом плане, когда после дефолта родились всего 1,214 млн детей", – сообщила своим подписчикам телеведущая.

Сейчас Лера Кудрявцева отменила все предстоящие съемки и находится дома. Она соблюдает покой и ждет, когда отек на ноге станет меньше. После этого ведущей шоу “Секрет на миллион” сделают операцию по восстановлению связки.