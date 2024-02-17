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Суббота 17 февраля

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"Все было бы по-другому": что на самом деле заставило Пугачеву покинуть Россию

"Все было бы по-другому": что на самом деле заставило Пугачеву покинуть Россию
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Подруга рассказала об истинных причинах отъезда Аллы Пугачевой из России.

В последнее время Алла Пугачева редко делится с поклонниками своими фотографиями и не активничает в соцсетях. Она ведет более закрытый образ жизни после отъезда из России. На днях Максим Галкин* опубликовал в соцсетях фотографию супруги, так подписчикам стало понятно, что с артисткой все в порядке.

Семья Пугачевой в 2022 году переехала в Израиль, а теперь певица с детьми и супругом перебралась на Кипр. Но местный климат не подошел Алле Борисовне, она стала чувствовать себя плохо.

Подруга Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, почему Примадонне пришлось покинуть страну. Она уверена, что Алле Борисовне приходится скитаться по миру из-за супруга-иноагента.


"Если бы у них не было общих детей, я уверена, все было бы совсем по-другому", – отметила Любовь.

По ее мнению, именно дети держат Пугачеву возле супруга. Подруга уверена, когда они немного повзрослеют, Алла сможет свободно вернуться в Россию.

Любовь Аксенова призналась, что Алла Пугачева всегда любила свою страну, потому что нигде больше нет таких искренних и открытых людей. Подруга убеждена, что Примадонна скоро снова будет жить в России, потому что не сможет жить вдалеке от родины.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

17 февраля 2024, 17:02
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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