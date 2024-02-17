"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову

Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов высказался по поводу поведения Ольги Бузовой в отношении бывшего мужа.

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова распался уже восемь лет назад. Развод был скандальным. Чтобы залечить душевные раны, Ольга начала карьеру певицы. Дмитрий Тарасов, можно сказать, не страдал и вскоре женился на модели Анастасии Костенко. Недавно у пары родился четвертый ребенок.

Несмотря на давнее расставание с Дмитрием Тарасовым очень давно, Ольга не упускает шанса поглумиться над экс-супругом. Исполнительница хита "Мало половин" с завидной частотой вспоминает свой неудавшийся брак, на это стали обращать внимание даже ее бывшие коллеги.

Один из ведущих шоу "Дом-2" Андрей Черкасов осудил поведение Бузовой. Он убежден, что Ольга не может отпустить прошлое, в то время как ее экс-супруг живет счастливой семейной жизнью и не думает о былом.

"Восемь лет прошло, она почти на каждом шагу вспоминает о нем и пытается возвысить себя над ним заезженными шутками", – прокомментировал поступки Бузовой Черкасов.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты менее 5 лет. Причиной развода многие считают знакомство футболиста с Анастасией Костенко. Именно новая возлюбленная подтолкнула Дмитрия уйти из семьи, а статус разведенной женщины вдохновил Ольгу на развитие сольной карьеры.