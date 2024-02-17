Костенко родила четвертого ребенка Тесты Звезды отметили День влюбленных Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Суббота 17 февраля

15:36"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане 14:51"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову 13:56"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III 12:48"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву 11:50"Решили мне крылья подрезать": сообщившая о пожаре Волочкова заявила о подлости 11:23"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней 09:37Недостаток белка: 5 признаков того, что в вашем рационе его не хватает 06:24Что означают синяки после массажа 03:27Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру 00:22Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья 19:26Примерный семьянин Дмитрий Маликов хлестко высмеял женскую беременность 19:20"Честно заработанные": Лолита раздает свою пенсию 18:03Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 17:45Цискаридзе назвал имена своих любимых молодых актеров 17:13"Не мог раскрыться": Пугачева жестко подставила певца SHAMAN 17:00Внезапно похудевшая Пегова вынуждена сидеть на каше из-за диеты 16:04Талант и гордость России: внучка Юдашкина запела на публику 16:02Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание 15:45Пока не поздно: 5 книг, с которых стоит начинать год 15:07"Лысеет старушка": у страдающей от вредных привычек Пугачевой нашли новый недуг 13:320,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках 13:26Теперь официально: Бондарчук снял обручальное кольцо 12:11Сбежавшая молодуха Петросяна отреагировала на новость о его операции 11:43Российская звезда родила от пророка особенного сына 11:01Вышвырнутый любовник Бабкиной пожаловался на одиночество 10:12Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта 09:46"Одна жизнь": 68-летнюю Ларису Долину ждет новая драма 09:22Присмотрись внимательнее: четыре признака рака глаз 09:06Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет 08:34Три правила формирования полноценной финансовой подушки 08:10Это добьет Ивлееву: суд рассмотрит иск на миллиард из-за "голой вечеринки" 07:37"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью 06:38Бывший Бородиной скоро снова станет папой? Курбан Омаров торопится в ЗАГС 06:18Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля 05:46"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты 01:5057-летняя Лада Дэнс проговорилась об уходе со сцены 01:08Ученые приблизились к победе над раком простаты 00:31Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления 21:07"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор 19:54"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 19:47Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова 17:31Счастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 17:16Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля 16:25Столкнувшаяся с серьезными проблемами Волочкова ищет экстренный выход из ситуации 16:01Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 14:16"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье 13:22Экстренно взрезанный врачами Петросян больше не станет прежним 12:26Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям 11:50В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины 11:13Знал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову

"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову
94

Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов высказался по поводу поведения Ольги Бузовой в отношении бывшего мужа.

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова распался уже восемь лет назад. Развод был скандальным. Чтобы залечить душевные раны, Ольга начала карьеру певицы. Дмитрий Тарасов, можно сказать, не страдал и вскоре женился на модели Анастасии Костенко. Недавно у пары родился четвертый ребенок.

Несмотря на давнее расставание с Дмитрием Тарасовым очень давно, Ольга не упускает шанса поглумиться над экс-супругом. Исполнительница хита "Мало половин" с завидной частотой вспоминает свой неудавшийся брак, на это стали обращать внимание даже ее бывшие коллеги.

Один из ведущих шоу "Дом-2" Андрей Черкасов осудил поведение Бузовой. Он убежден, что Ольга не может отпустить прошлое, в то время как ее экс-супруг живет счастливой семейной жизнью и не думает о былом.


"Восемь лет прошло, она почти на каждом шагу вспоминает о нем и пытается возвысить себя над ним заезженными шутками", – прокомментировал поступки Бузовой Черкасов.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты менее 5 лет. Причиной развода многие считают знакомство футболиста с Анастасией Костенко. Именно новая возлюбленная подтолкнула Дмитрия уйти из семьи, а статус разведенной женщины вдохновил Ольгу на развитие сольной карьеры.

17 февраля 2024, 14:51
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова

Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане

"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане
Оксана Самойлова призналась, что ее супруг Джиган совсем не такой, каким его привыкли видеть. Джиган – яркий персонаж российского шоу-бизнеса.

"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III

"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III
Узнав о тяжелом заболевании отца, принц Гарри срочно вылетел в Великобританию. Но его визит к королю был недолгим. Не так давно стало известно, что королю Карлу III диагностировали рак простаты.

"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву

"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву
В новом выпуске шоу "Дети рулят" принял участие Дмитрий Шепелев. Он пришел на шоу с сыном Платоном, который рассказал об отношениях с отцом. Телеведущий Дмитрий Шепелев редко появляется на шоу в компании своего 10-летнего сына Платона.

"Решили мне крылья подрезать": сообщившая о пожаре Волочкова заявила о подлости

"Решили мне крылья подрезать": сообщившая о пожаре Волочкова заявила о подлости
Анастасия Волочкова высказалась по поводу недавнего пожара в "Известия Холл". Она полагает, что причиной могли стать происки ее недоброжелателей. Анастасия Волочкова – главный герой многих скандалов и обсуждений.

"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней

"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней
Андрей Губин рассказал о своих чувствах к несвободной девушке. День Святого Валентина натолкнул многих звезд шоу-бизнеса вспомнить свои истории любви.

Выбор читателей

16/02ПтнПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 15/02ЧтвСчастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 15/02Чтв"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 16/02ПтнТеперь официально: Бондарчук снял обручальное кольцо 16/02ПтнНе стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание 15/02Чтв"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор