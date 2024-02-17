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Суббота 17 февраля

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"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III

"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III
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Узнав о тяжелом заболевании отца, принц Гарри срочно вылетел в Великобританию. Но его визит к королю был недолгим.

Не так давно стало известно, что королю Карлу III диагностировали рак простаты. В это же время появилась информация том, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости.

После сообщения о диагнозе отца принц Гарри, которые последние несколько лет живет в США, приехал к нему, несмотря на все сложности в отношениях с королевской семьей. Встреча Карла III с сыном была короткой, они поговорили около 30 минут, так как королю нужен был отдых.

Уже на следующий день Гарри вернулся к жене и детям. Он даже не увиделся с братом – после публикации мемуаров герцога Сассекского их отношения стали напряженными.

Судя по всему, принц Гарри отмахнулся от отца и не будет часто навещать его во дворце. Он признается, что важнее всего для него сейчас его семья с Меган Маркл, а отцу и брату он благодарен за все, что они вместе пережили в прошлом.

"У меня есть своя собственная семья. Так что моя жизнь в Калифорнии такая, какая есть", — добавил Гарри.

Он планирует навещать отца только во время запланированных поездок в Великобританию. Принц Гарри думает, что заболевание короля может сплотить всю семью, но возвращаться во дворец насовсем он не собирается.

17 февраля 2024, 13:56
Принц Гарри. Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
TMZ✓ Надежный источник

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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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