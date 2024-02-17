"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III

Узнав о тяжелом заболевании отца, принц Гарри срочно вылетел в Великобританию. Но его визит к королю был недолгим.



Не так давно стало известно, что королю Карлу III диагностировали рак простаты. В это же время появилась информация том, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости.

После сообщения о диагнозе отца принц Гарри, которые последние несколько лет живет в США, приехал к нему, несмотря на все сложности в отношениях с королевской семьей. Встреча Карла III с сыном была короткой, они поговорили около 30 минут, так как королю нужен был отдых.

Уже на следующий день Гарри вернулся к жене и детям. Он даже не увиделся с братом – после публикации мемуаров герцога Сассекского их отношения стали напряженными.

Судя по всему, принц Гарри отмахнулся от отца и не будет часто навещать его во дворце. Он признается, что важнее всего для него сейчас его семья с Меган Маркл, а отцу и брату он благодарен за все, что они вместе пережили в прошлом.

"У меня есть своя собственная семья. Так что моя жизнь в Калифорнии такая, какая есть", — добавил Гарри.

Он планирует навещать отца только во время запланированных поездок в Великобританию. Принц Гарри думает, что заболевание короля может сплотить всю семью, но возвращаться во дворец насовсем он не собирается.