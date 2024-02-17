"Решили мне крылья подрезать": сообщившая о пожаре Волочкова заявила о подлости

Анастасия Волочкова высказалась по поводу недавнего пожара в "Известия Холл". Она полагает, что причиной могли стать происки ее недоброжелателей.



Анастасия Волочкова – главный герой многих скандалов и обсуждений. Только недавно затихли разговоры по поводу слитого в сеть видео Волочковой и Джигурды. Теперь балерина высказалась по поводу недавнего происшествия и связала его со своим именем.

15 февраля в концертном зале "Известия Холл", где в конце февраля Волочкова должна была показать свое новое представление, случился пожар. Анастасия, сообщившая поклонникам столь печальную новость, подозревает, что это не просто так. Она считает, что шоу “Одержимость”, которое она презентует зрителям, хотели сорвать.

По мнению Волочковой, ее новое представление стало таким популярным, что недоброжелатели этого просто не смогли вынести и совершили подлость. Она предполагает, что кто-то мог ее подставить и помешать делиться творчеством с публикой.

"Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу?", – поделилась балерина.

Она недолго искала новую площадку для выступления. Шоу "Одержимость", по словам Анастасии Волочковой, можно будет увидеть во Дворце культуры "Раменское". Артистка поблагодарила администрацию ДК за оказанную помощь в столь трудной и неожиданной ситуации.



