"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней

Андрей Губин рассказал о своих чувствах к несвободной девушке.



День Святого Валентина натолкнул многих звезд шоу-бизнеса вспомнить свои истории любви. Андрей Губин тоже погрузился в ностальгию и порассуждал о прекрасных чувствах к женщинам.

Он отметил, что прекрасно относится к празднику влюбленных, ведь написал много романтических песен. А идеальным подарком певец считает не цветы, а деньги. Ему нравится эта идея тем, что человек сам сможет решить, что себе купить.

Губин признался, что у него есть важный принцип – не вступать в отношения с замужними. Хотя в его жизни случалось разное, и даже связь с несвободной девушкой.

"Была одна дама, я знал что она замужем, но она полгода говорила, что отношения только формальные, мол, разводимся. Я поверил, что так и есть, а они потом еще три года жили. Но это претензии к ней, а не ко мне", – добавил исполнитель песни "Зима-холода".

Сейчас Андрей Губин разбит болезнью, у певца левосторонняя прозопалгия лица, которая доставляет сильные боли. Артист полагает, что в том числе и по этой причине он еще не нашел вторую половинку, но поделился, что в его жизни были отношения, которые можно назвать серьезными.

Так, артист встречался с девушкой по имени Лиза, которой он даже посвятил песню. Андрей Губин признался, что расставание с ней было болезненным. Сейчас певец не поддерживает отношения с бывшими возлюбленными, но благодарен им за то, что было.