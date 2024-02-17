Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру

На фильмах "Мосфильма" выросло не одно поколение. Попробуйте вспомнить известные всем фильмы по первому кадру.

"Мосфильм" – это одна из старейших и крупнейших киностудий в России, расположенная в Москве. С 1924 года здесь было снято множество известных фильмов, которые стали классикой советского и российского кинематографа.

В начале своей истории "Мосфильм" сосредоточился на производстве немого кино. Одним из самых знаменитых фильмов этого периода стал "Броненосец "Потёмкин" режиссера Сергея Эйзенштейна. Эта картина в итоге стала культовой и одной из важнейших в истории мирового кинематографа.



С течением времени "Мосфильм" начал снимать фильмы разных жанров – от драм и комедий до приключенческих и фантастических произведений. Многие из них стали настоящими культовыми картинами, которые до сих пор помнят и часто пересматривают люди разных поколений..

Многие фильмы до сих пор остаются на слуху у каждого. Например, "Иван Васильевич меняет профессию", "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром" и многие другие. Давайте попробуем угадать знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру.