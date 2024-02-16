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Пятница 16 февраля

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Цискаридзе назвал имена своих любимых молодых актеров

Цискаридзе назвал имена своих любимых молодых актеров
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Танцовщик признался, что для него актер – это прежде всего его роль. Порой, сказал он, бывает яркий человек, а роль не сделал.

Николай Цискаридзе признался, кого из молодых актеров считает своими любимыми. Так, одним из фаворитов танцора назван был Иван Янковский. Добрым словом отозвался бывший премьер Большого театра и о молодых талантах Андрее Вешкурцеве, играющем в спектакле "Женщины Есенина" самого золотоволосого поэта, и Александре Урсуляк. Танцор пошутил, что порой и хочет назвать какие-то фамилии одаренных коллег по цеху, но потом вспоминает, что их уже нельзя отнести к категории юных.

Народный артист России с сожалением признался, что расписание у него сложное и просто не хватает времени на то, чтобы посетить спектакль с участием Янковского-младшего, но он немало прочитал хорошего об этом представителе актерской династии.

"Для меня без роли артист не может существовать. Иногда думаешь: какой яркий человек, а роль не сделал", – подчеркнул Цискаридзе.

Как пишет "Пятый канал", артист посетовал, что сегодня очень мало талантливых, больших режиссеров, способных вырастить хорошую смену возрастным актерам. Чаще, по его словам, постановщики заняты выпячиванием себя.





Ранее "Дни.ру" писали, что Николай Цискаридзе признался в любви очередной коллеге по цеху. Джентльмен и дамский угодник, он часто осыпает комплиментами актрис.

16 февраля 2024, 17:45
Николай Цискаридзе
Пятый канал✓ Надежный источник

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