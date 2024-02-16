Внезапно похудевшая Пегова вынуждена сидеть на каше из-за диеты

Ирина Пегова показала в социальных сетях свой скромный завтрак.

Не секрет, что популярность награждает ее обладателей не только привилегиями, но и трудностями. С одной стороны, знаменитые личности наслаждаются славой и любовью публики, а с другой – делают все, чтобы оставаться в форме. В погоне за стройностью и привлекательностью многие звездные красавицы не жалеют себя. В их число входит и Ирина Пегова.

Как известно, актриса всегда могла похвастаться изящными формами и сочной фигурой. Но, судя по всему, навязанная обществом мода на худобу не обошла ее стороной. Не так давно звезда внезапно похудела и сменила аппетитные щечки на острые скулы. Как писали "Дни.ру" ранее, постройневшую знаменитость с трудом узнали поклонники.

А теперь желание избавиться от лишних килограммов одолело и 18-летнюю дочку артистки Татьяну. В своем телеграм-канале Ирина Пегова призналась, что вынуждена сидеть на каше из-за диеты, которой придерживается ее наследница.

Сейчас девушка активно осваивает новые рецепты и угощает знаменитую маму своими кулинарными шедеврами. В телеграм-канале звезды появилось видео, снятое во время завтрака. На кадрах Пегова пробует приготовленное дочкой блюдо – манную кашу с ягодами.

"Моя Таня на диете…. Поэтому вынуждена готовить новые блюда! Сегодня манная каша", – поделилась с почитателями актриса.



Судя по всему, артистка только рада новому увлечению наследницы. Но хочется надеяться, что она не станет увлекаться низкокалорийной едой и изнурять себя запретами в погоне за худобой. Ведь многочисленным поклонникам Ирина Пегова нравится такой, какая она есть.