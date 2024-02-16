Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание

Сообщается, что любимица публики ушла из жизни в окружении родных и близких.

В минувший 2023 год творческий мир лишился многих светлых умов и выдающихся личностей. К сожалению, первые месяцы нынешнего 2024-го тоже не обошлись без горьких потерь. Накануне стало известно, что нас покинула известная во многих странах артистка, которую называли немецкой Одри Хепберн.



СМИ сообщают, что несколько дней назад, в минувший вторник, в Берлине не стало Йоханны фон Кочиан. Многочисленные поклонники знали ее не только как исключительную киноактрису, но и как исполнительницу, сценаристку и писательницу. Знаменитость ушла в лучший мир в возрасте 90 лет, прожив очень насыщенную и богатую на творческие свершения жизнь.

За годы своей карьеры Кочиан подарила зрителям десятки запоминающихся ролей и музыкальных композиций. Больно осознавать, что отныне почитатели не смогут увидеть новые артистки на экранах и насладиться ее талантом. Но, как гласит известное изречение Марка Туллия Цицерона: "Жизнь мертвых продолжается в памяти живых".

К счастью, культовую певицу будут помнить не только поклонники по всему миру, но и близкие люди. СМИ сообщают, что актриса уснула вечным сном в окружении родных. Остается только догадываться, что именно звезда сказала своей семье на прощание, но нет сомнений, что ее последние слова были наполнены теплом и любовью.

В последние годы своей жизни Йоханна фон Кочиан не давала о себе знать в публичном поле. Знаменитая артистка не выходила в свет, не общалась с журналистами и не комментировала слухи о состоянии своего здоровья. Последний фильм с ее участием вышел на экраны 10 лет назад.