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Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание

Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание
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Сообщается, что любимица публики ушла из жизни в окружении родных и близких.

В минувший 2023 год творческий мир лишился многих светлых умов и выдающихся личностей. К сожалению, первые месяцы нынешнего 2024-го тоже не обошлись без горьких потерь. Накануне стало известно, что нас покинула известная во многих странах артистка, которую называли немецкой Одри Хепберн.

СМИ сообщают, что несколько дней назад, в минувший вторник, в Берлине не стало Йоханны фон Кочиан. Многочисленные поклонники знали ее не только как исключительную киноактрису, но и как исполнительницу, сценаристку и писательницу. Знаменитость ушла в лучший мир в возрасте 90 лет, прожив очень насыщенную и богатую на творческие свершения жизнь.

За годы своей карьеры Кочиан подарила зрителям десятки запоминающихся ролей и музыкальных композиций. Больно осознавать, что отныне почитатели не смогут увидеть новые артистки на экранах и насладиться ее талантом. Но, как гласит известное изречение Марка Туллия Цицерона: "Жизнь мертвых продолжается в памяти живых".

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

К счастью, культовую певицу будут помнить не только поклонники по всему миру, но и близкие люди. СМИ сообщают, что актриса уснула вечным сном в окружении родных. Остается только догадываться, что именно звезда сказала своей семье на прощание, но нет сомнений, что ее последние слова были наполнены теплом и любовью.

В последние годы своей жизни Йоханна фон Кочиан не давала о себе знать в публичном поле. Знаменитая артистка не выходила в свет, не общалась с журналистами и не комментировала слухи о состоянии своего здоровья. Последний фильм с ее участием вышел на экраны 10 лет назад.

16 февраля 2024, 16:02
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Bild✓ Надежный источник

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Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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