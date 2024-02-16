"Не мог раскрыться": Пугачева жестко подставила певца SHAMAN

Путь на большую сцену SHAMAN начал с музыкального проекта Аллы Пугачевой "Фактор А".

Автор и исполнитель песен SHAMAN сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых отечественных звезд. Всероссийскую популярность артист обрел два года назад, выпустив хиты "Я русский" и "Встанем". А уже в минувшем году его признали лидером нашей эстрады.

Как известно, путь на большую сцену SHAMAN начал с музыкального проекта Аллы Пугачевой "Фактор А" более десяти лет назад. Кроме того, он выступил на шоу "Голос", но ни в одной программе не смог занять первое место.

Однако Ярослава Дронова заприметила лично Алла Пугачева и даже приняла участие в его становлении как артиста. Меж тем, певица Вика Цыганова уверена, что Примадонна не смогла помочь начинающей звезде. Можно сказать, что она жестко подставила юношу.

По словам звезды шансона, и Алла Пугачева, и ее дочь Кристина Орбакайте пели с Ярославом Дроновым, однако ему дали неподъемный материал. "Ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться", – подчеркнула артистка.

По ее словам, намного больше помощи SHAMAN получил от Пелагеи после участия в "Голосе". Она напомнила, что далеко не все победители музыкального шоу сегодня известны публике, а у Ярослава Дронова получилось обрести популярность, однако сейчас он проходит "испытание славой".