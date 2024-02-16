Теперь официально: Бондарчук снял обручальное кольцо

Теперь поклонники гадают, что произошло между режиссером и его супругой Паулиной Андреевой.

За годы своей карьеры Федор Бондарчук стал неотъемлемой частью российского кинематографа. Не секрет, что к его работам всегда приковано повышенное внимание и интерес. Однако еще больше любопытную публику будоражит насыщенная личная жизнь постановщика.

В 2016-м Федор Бондарчук развелся с женой после 25 лет брака, шокировав общественность. А уже через несколько лет режиссер пошел в загс с новой избранницей. Следующие годы сплетники то и дело сравнивали бывшую супругу постановщика Светлану Бондарчук и его нынешнюю любовь Паулину Андрееву.

Некоторые не смогли принять выбор деятеля искусств и пророчили паре скорый развод. А с недавних пор у недоброжелателей появился повод для радости. В Сети начали появляться слухи, якобы в семье режиссера случился разлад. Но теперь тревожные догадки официально подтвердились.

Накануне Федор Бондарчук появился на премьере сериала "ГДР" в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Постановщик не только вышел в свет без супруги, но и снял обручальное кольцо. Источник уточняет, что он ходил по залу один и буквально излучал нехватку женского внимания.

Остается только догадываться, что на самом деле произошло в семье, и произошло ли вообще. Но хочется надеяться, что супруги будут счастливы, что бы ни случилось. Впрочем, сейчас жизнь режиссера полна событий и без всяких любовных драм. Ранее "Дни.ру" писали, что Федор Бондарчук покидает Москву ради важного дела.