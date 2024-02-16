Российская звезда родила от пророка особенного сына

Сегодня актриса Екатерина Волкова вынуждена воспитывать и содержать детей в одиночку, но когда-то в ее жизни был настоящий пророк.

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Волкова за годы активной карьеры смогла добиться больших творческих успехов. А вот личная жизнь звезды сложилась не столь удачно, хотя талантливая красавица всегда пользовалась повышенным внимание со стороны представителей сильного пола.

Екатерина Волкова официально была замужем трижды. Третий брак был абсолютно уникальным. Артистка связала свою жизнь с писателем и видным общественным деятелем Эдуардом Лимоновым, потому что увлекалась его творчеством.

Эдуард Лимонов влиял на свою супругу настолько сильно, что в кой-то момент она кардинально изменила имидж. Теперь покойного супруга Екатерина Волкова называет пророком. По ее словам, сегодня сбываются вещи, о которых писатель предупреждал много лет назад.

Кстати, от пророка звезда родила особенного сына. По характеру – он вылитый отец. В интервью WomanHit актриса призналась, что переспорить наследника просто невозможно. Также в браке появилась дочь, которая, по словам Екатерины Волковой, внешне похожа и на папу, и на его бабушку.

К слову, Эдуард Лимонов бросил супруга, когда она была беременна дочерью, однако пара сохранила теплые отношения. Екатерина Волкова позволяла писателю участвовать в процессе воспитания наследников. Сейчас она содержит детей самостоятельно.