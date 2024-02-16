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Пятница 16 февраля

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Российская звезда родила от пророка особенного сына

Российская звезда родила от пророка особенного сына
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Сегодня актриса Екатерина Волкова вынуждена воспитывать и содержать детей в одиночку, но когда-то в ее жизни был настоящий пророк.

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Волкова за годы активной карьеры смогла добиться больших творческих успехов. А вот личная жизнь звезды сложилась не столь удачно, хотя талантливая красавица всегда пользовалась повышенным внимание со стороны представителей сильного пола.

Екатерина Волкова официально была замужем трижды. Третий брак был абсолютно уникальным. Артистка связала свою жизнь с писателем и видным общественным деятелем Эдуардом Лимоновым, потому что увлекалась его творчеством.

Эдуард Лимонов влиял на свою супругу настолько сильно, что в кой-то момент она кардинально изменила имидж. Теперь покойного супруга Екатерина Волкова называет пророком. По ее словам, сегодня сбываются вещи, о которых писатель предупреждал много лет назад.

Эдуард Лимонов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кстати, от пророка звезда родила особенного сына. По характеру – он вылитый отец. В интервью WomanHit актриса призналась, что переспорить наследника просто невозможно. Также в браке появилась дочь, которая, по словам Екатерины Волковой, внешне похожа и на папу, и на его бабушку.

К слову, Эдуард Лимонов бросил супруга, когда она была беременна дочерью, однако пара сохранила теплые отношения. Екатерина Волкова позволяла писателю участвовать в процессе воспитания наследников. Сейчас она содержит детей самостоятельно.

16 февраля 2024, 11:43
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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