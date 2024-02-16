"Одна жизнь": 68-летнюю Ларису Долину ждет новая драма

Лариса Долина давеча поделилась с поклонниками трагической историей своей семьи. Певица поведала и о собственных проблемах.

Знаменитая российская певица Лариса Долина за годы активной карьеры собрала многомиллионную армию поклонников, с которыми не стесняется говорить о личных проблемах и семейных трагедиях. Давеча в социальных сетях народная артистка поделилась воспоминаниями о советском прошлом.

Лариса Долина подчеркнула, что является чистокровной еврейкой. По словам 68-летней звезды, из-за происхождения партийное руководство негативно относилось к ее появлению на центральном телевидении. Также исполнительница, как ранее сообщали "Дни.ру", поведала трагическую историю своего деда.

Он был участником Великой Отечественной и пропал без вести. Лариса Долина до сих пор пытается найти информацию о родственнике. И так уж случилось, что тема того исторического этапа в истории страны и тема трагедии еврейского народа сошлись в драме "Праведник", которую снял Сергей Урсуляк.

Певица поблагодарила режиссера и его команду. Она высоко оценила данную картину, признавшись, что плакала во время просмотра. Лариса Долина призвала россиян обязательно посмотреть историческую ленту.

Теперь ее ждет новая драма. Как сообщает gazetametro.ru, в прокат вышла кинокартина "Одна жизнь" режиссера Джеймса Хоуза. Захватывающий фильм уже нарекли британским "Списком Шиндлера", который не нуждается в представлении.

Очевидно, что данная тема очень близка Ларисе Долиной. Кстати, главную роль в драматическом фильме – филантропа Николаса Уинтона, спасавшего детей в годы Второй Мировой, – исполнил оскароносный Энтони Хопкинс.