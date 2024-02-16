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Пятница 16 февраля

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Это добьет Ивлееву: суд рассмотрит иск на миллиард из-за "голой вечеринки"

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Блогер продолжает пожинать горькие плоды скандального мероприятия.

Группа общественников обратилась в суд с иском о взыскании одного миллиарда с компании МТС. Инициатором гражданского разбирательства выступает Александр Трещев. Он считает, что компания обязана возместить моральный ущерб, нанесенный из-за "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, сообщает телеканал "360".

Примечательно, что ранее имя блогера также фигурировало в исковом заявлении. Суд принял решение оставить только одного ответчика – юридическое лицо. Эксперты же не исключают, что если суд все же встанет на сторону истца и удовлетворит требования, даже частично, Насте Ивлеевой придется отвечать уже перед компанией. Отметим, что общественники, инициировавшие рассмотрение дела, хотят передать все полученные средства на благотворительные цели, уточняет RT.

Напомним, что скандальное мероприятие, возглавляемое Настей Ивлеевой, прошло в столичном клубе еще в середине декабря прошлого года. Певцы, артисты, светские тусовщики пришли на вечеринку в "почти голых" нарядах. Фотографии и видеозаписи, опубликованные участниками в социальных сетях, вызвали настоящую волну людского гнева.

Расплата за хвастовство не заставила себя долго ждать. У участников вечеринки начались проблемы: отмена концертов, критика и даже отказ от проделанной работы. Лолита, Дима Билан, Анна Асти, Джиган остались без заработков в новогодних корпоративах. Федеральный канал снял цикл программ, рассказывающих о деятельности Ксении Собчак, напоминает "Царьград". Светской львице это не понравилась. Позже она сообщила, что готовит соответствующее обращение в суд.

16 февраля 2024, 08:10
РИА "Новости"• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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