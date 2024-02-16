Бывший Бородиной скоро снова станет папой? Курбан Омаров торопится в ЗАГС

Новой избранницей мужчины стала юная студентка Валерия.

Бизнесмен, по мнению его подписчиков в социальных сетях, очень торопится зарегистрировать новые отношения с юной избранницей. Руку и сердце студентке Валерии Курбан Омаров предложил в начале февраля, напоминает "Пятый канал". Свадьба влюбленных состоится уже весной. Точную дату пара пока не называет.

Внимательные зрители. следящие за жизнью Омарова, заподозрили, что его избранница может быть беременна. Вероятно, по их мнению, это и стало причиной такого быстрого похода в ЗАГС. Бывший муж Ксении Бородиной не стал молчать и честно ответил на вопрос, поставив точку в пересудах.

"Моя девушка пока не беременна, до свадьбы же нельзя! Я хотел еще одного ребенка, а она троих. Договорились на двух", — пояснил Омаров.

Отметим, что для мужчины регистрация брака станет третьей. Он уверен, что на этот раз все точно получится. Первой женой бизнесмена была Алла Воденко. Молодые люди стали родителями мальчика. Сейчас сын Омар часто общается со звездным отцом и ездит с ним на отдых.

Второй брак прославил Курбана Омарова на всю страну. Он стал мужем звездной тусовщицы Ксении Бородиной. Вместе муж и жена были почти шесть лет, во время замужества телеведущая во второй раз стала мамой. После развода Курбан Омаров утверждал, что экс-супруга не дает ему общаться с дочерью Теоной. Светская львица отрицала обвинения. Бородина утверждала, что папа сам не горит желанием проводить время с юной наследницей. Более того, были сложности в получении алиментных платежей. Сейчас все вопросы урегулированы.