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Пятница 16 февраля

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"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты

"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты
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Поклонники замечают, что с каждым годом певец выглядит все лучше и моложе.

Певцу в конце года исполнится 43. При этом звезда сцены выглядит лет на 10-15 моложе. Ценители творчества исполнителя недоумевают, в чем же секрет отличного внешнего вида мужчины. Неужели он прибегает к помощи пластических хирургов? Изданию WomanHit удалось взять эксклюзивный комментарий и узнать секрет артиста.

Оказалось, что у певца не самые лучшие воспоминания о врачебных манипуляциях. безусловно, на его пути встречались талантливые хирурги, но он не готов ложиться под нож ради красоты. Мужчине хватило проблем, связанных с восстановлением сломанной ноги. Напомним, что трагедия произошла с артистом в феврале 2019 года. Он поскользнулся на льду и получил двойной перелом. На восстановление ушло огромное количество сил и времени.

"Я такое количество операций с этой ногой прошел, что мне вот эти вмешательства… Совсем даже не хочется", – сообщил Дима Билан.

Вряд ли он готов согласиться на очередное хирургическое вмешательство ради привлекательного внешнего вида. При этом певец не стал скрывать, что у него существует собственный секрет красоты. Он заключается в постоянных занятиях спортом и здоровом образе жизни.

"Я даже не задумывался над тем, чтобы что-то себе накачать, даже в качалке", – пояснил певец.

Дима Билан ходит на занятия с другой целью. Он развивает физическую пластику. В отличии от больших нагрузок, вызванные "железом", подобный подход помогает избежать перегрузок организма и болезненных ощущений в период восстановления. Отметим, что певец – один из участников "голой" вечеринки, которые сейчас пытаются реабилитировать свой образ в глазах зрителей.

16 февраля 2024, 05:46
Дима Билан. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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