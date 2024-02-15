"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор

Актриса сделала признание в День влюбленных. Кроме того, она предстала в образе, который вызвал бурную реакцию.



Кристина Асмус, преобразившаяся недавно в блондинку, выложила в своих соцсетях фото в потрясающем наряде для свадьбы. Нежное но потрясающе красивое платье преобразило новоиспеченную блондинку.

35-летняя актриса вдумчиво подходит к внешнему виду героинь, которых играет в кино. Чтобы получить цвет волос, как у персонажа, Кристина предпочитает окрашивать их. В 2024 год она вступила в образе брюнетки, а теперь возвращается к светлому цвету волос.

В день всех влюбленных Асмус представила подписчикам образ в длинном платье цвета зари.



Кристина Асмус

Наряд эффектно облегал стройную фигуру звезды, а красивая укладка и сдержанный макияж подчеркивали ее свежесть и молодость. Кристина восторженно отзывалась о собственном образе, напомнив, что надевала его на свадьбу своей коллеги по цеху.

"Это я зефиркой на днях ходила на свадьбу. В общем, не знаю, как вы, а я влюблена!", – радостно написала в своем блоге актриса.

Подписчики дружно согласились, что такие пастельные и нежные тона удачно подчеркивают природную красоту Кристины Асмус. Некоторые поинтересовались, как актриса умудряется так удачно попадать в образ, выбирая наряды.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Асмус возвращается к прежнему цвету волос и перекрашивает их из темных в светлые.