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Четверг 15 февраля

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"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор

"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор
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Актриса сделала признание в День влюбленных. Кроме того, она предстала в образе, который вызвал бурную реакцию.

Кристина Асмус, преобразившаяся недавно в блондинку, выложила в своих соцсетях фото в потрясающем наряде для свадьбы. Нежное но потрясающе красивое платье преобразило новоиспеченную блондинку.

35-летняя актриса вдумчиво подходит к внешнему виду героинь, которых играет в кино. Чтобы получить цвет волос, как у персонажа, Кристина предпочитает окрашивать их. В 2024 год она вступила в образе брюнетки, а теперь возвращается к светлому цвету волос.

В день всех влюбленных Асмус представила подписчикам образ в длинном платье цвета зари.

Кристина Асмус
Кристина Асмус
Наряд эффектно облегал стройную фигуру звезды, а красивая укладка и сдержанный макияж подчеркивали ее свежесть и молодость. Кристина восторженно отзывалась о собственном образе, напомнив, что надевала его на свадьбу своей коллеги по цеху.

"Это я зефиркой на днях ходила на свадьбу. В общем, не знаю, как вы, а я влюблена!", – радостно написала в своем блоге актриса.

Подписчики дружно согласились, что такие пастельные и нежные тона удачно подчеркивают природную красоту Кристины Асмус. Некоторые поинтересовались, как актриса умудряется так удачно попадать в образ, выбирая наряды.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Асмус возвращается к прежнему цвету волос и перекрашивает их из темных в светлые.

15 февраля 2024, 21:07
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/globallookpress.com
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