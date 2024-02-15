"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор

Кристина Асмус, преобразившаяся недавно в блондинку, выложила в своих соцсетях фото в потрясающем наряде для свадьбы. Нежное но потрясающе красивое платье преобразило новоиспеченную блондинку.
35-летняя актриса вдумчиво подходит к внешнему виду героинь, которых играет в кино. Чтобы получить цвет волос, как у персонажа, Кристина предпочитает окрашивать их. В 2024 год она вступила в образе брюнетки, а теперь возвращается к светлому цвету волос.
В день всех влюбленных Асмус представила подписчикам образ в длинном платье цвета зари.
"Это я зефиркой на днях ходила на свадьбу. В общем, не знаю, как вы, а я влюблена!", – радостно написала в своем блоге актриса.
Подписчики дружно согласились, что такие пастельные и нежные тона удачно подчеркивают природную красоту Кристины Асмус. Некоторые поинтересовались, как актриса умудряется так удачно попадать в образ, выбирая наряды.
Ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Асмус возвращается к прежнему цвету волос и перекрашивает их из темных в светлые.