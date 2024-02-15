Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова

Футболист стал отцом четвертого общего ребенка с Анастасией Костенко



Почти в день влюбленных Дмитрий Тарасов в очередной раз стал отцом. Как любящий муж, он присутствовал на родах и поддерживал жену. После спортсмен выложил несколько кадров из палаты, сообщив, что все хорошо и ребенок в порядке.

О том, что визит аиста забронирован в их дом снова, Тарасов и Костенко сообщили еще осенью, а позже признались, что снова будет мальчик. Футболист сиял от счастья, что сбылась его мечта о втором сыне с Анастасией.

Неожиданно для будущей матери на нее обрушилась волна хейта по поводу беременности. Особо бестактные подписчики чуть ли не требовали избавиться от малыша, потому что недавно Костенко перенесла операцию на груди. Многодетная мать была в ярости от хамства пользователей сети, удивляясь, что не будучи врачами, не видя ее анализов, они позволяют себе такие беспардонные советы.

Впрочем, Анастасия старалась поменьше внимания обращать на публику и больше сосредоточиться на будущем материнстве и общении с уже имеющимися детьми. В своем блоге она постоянно публиковала ролики с двумя дочками и сыном.

Некоторое время назад Тарасова и его жену упрекнули в копировании семейной истории рэпера Джигана, который стал отцом четверых детей. Футболист насмешливо развенчал предположение, напомнив, что лично для него этот малыш будет пятым – от первого брака у Дмитрия растет дочь Ангелина.

"Я ни за кем не гонюсь и живу своей жизнью", – подчеркнул футболист.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова в очередной раз высмеяла бывшего супруга, пошутив про то, что без нее он потерял популярность.

