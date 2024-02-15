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Четверг 15 февраля

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Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля

Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля
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Тина Канделаки открылась перед подписчиками и честно показала, на что готова пойти.

Многие россияне знают ее как бессменную ведущую программы "Самый умный". Почти десять лет брюнетка проверяла эрудированность школьников нашей страны и удивляла зрителей своим талантом скорочтения. Но за последние годы известность Тины Канделаки вышла далеко за пределы развлекательной передачи.

Сейчас знаменитость властвует на телевидении и покоряет вершины совершенно другого уровня. Например, в 2022 году она возглавила канал ТНТ, заняв пост директора. Хотя на хрупких плечах звезды лежит большая ответственность, она с ней блестяще справляется и при этом успевает прекрасно выглядеть.

Долгое время поклонники задавались вопросами о том, в чем заключается секрет привлекательности журналистки. А сегодня Тина Канделаки раскрыла фанатам один из своих методов сохранения стройной фигуры. Оказалось, телеведущая лезет из кожи вон ради контроля своего тела. В личном блоге она продемонстрировала одно из упражнений из своей тренировки.

Фото: Telegram/Тина Канделаки

В подписи к видео Тина Канделаки оставила для подписчиков несколько мотивационных слов. Звезда экранов напомнила, что спорт благотворно влияет как на здоровье, так и на эмоциональное состояние.

"Не устану повторять, что тренировки – это не только способ держать свое тело под контролем, но и источник хорошего настроения", – обратилась к почитателям телеведущая.

А ранее "Дни.ру" писали, что Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни.

15 февраля 2024, 17:16
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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