Столкнувшаяся с серьезными проблемами Волочкова ищет экстренный выход из ситуации

Показ шоу, запланированного на 25 февраля, под большим вопросом.



Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам с отчаянным призывом о помощи. Намеченный на конец февраля очередной показ ее шоу "Одержимость" на грани срыва. Площадка, где он должен был пройти, сгорела. Причем не в фигуральном смысле.

Рано утром в здании "Известия холл" в центре столицы начался пожар. Пожарные смогли не пустить огонь на само здание, сгорели три отдельных строения во дворе. К десяти утра возгорание удалось ликвидировать, о причинах его пока не сообщалось.

Теперь 48-летняя балерина в срочном порядке ищет другую площадку, которая могла бы принять шоу. Кроме того, она в своем телеграм-канале обратилась к подписчикам с призывом подумать, как помочь любимому залу, пострадавшему от огня.

"В нашем проекте участвуют дети. Я не имею права подвести зрителей, которым подарила пригласительные", – обратилась к поклонникам танцовщица.



Экс-солистка Большого театра сегодня представляет зрителям свое новое "Одержимость". Танцовщица говорила раньше, что бесплатных входных билетов на ее выступления больше никто не получит, но изменила свое решение и снова раздала около тысячи пригласительных.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Волочкова отказалась от романа с американским актером Джимом Керри, потому что покидать родину и отказываться от профессии не хотела.

