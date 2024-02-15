Счастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей

Алла Пугачева вновь удивила оставшихся поклонников. На снимке, опубликованном Максимом Галкиным*, она предстала в неожиданном виде.

После бегства из России народная артистка СССР Алла Пугачева лишилась карьеры, статуса звезды номер один на отечественной эстраде, заработка, части недвижимости, любви поклонников, уважения коллег. В общем, жизнь у Примадонны в последние два года не ладится. Отсидеться в Израиле тоже не получилось, пришлось переезжать на Кипр.

Редкие снимки Аллы Пугачевой, которые публиковал Максим Галкин*, вызывали удивление, если не шок. Исхудавшее тело и уставшее лицо указывали на проблемы со здоровьем. Конечно, и возраст, и длительный стресс дают знать о себе. Однако звезда до сих пор не отказалась от вредных привычек.

На новой фотографии 74-летняя певица предстала с сигаретой** в руках. Веки артистки были опущены, а взгляд устремлен в смартфон. К слову, в наши дни зависимость от гаджетов тоже является распространенной вредной привычкой. Так что Алла Пугачева явно играет с огнем.

"Курить надо бросать. Зачем портить сердце и легкие?", "Курение способствует развитию всех болезней", "Жизни осталось на одну затяжку, а туда же. О детях бы подумала", "Алла, бросайте курить. Прошу вас! Это так опасно. Мутации ДНК, рак, инфаркт, инсульт", "От Аллы уже совсем ничего не осталось", — отреагировали комментаторы.

Впрочем, комплиментами звезду тоже не обделили. Сейчас она старается выглядеть моложе и это ей отлично удается. На пенсии мама Кристины Орбакайте может как следует расслабиться. Судя по снятому за границей фото, Алла Пугачева больше не прячет животик за любимыми черными балахонами, которые носила раньше. Примадонна позволяет себе более современную одежду, которая подчеркивает фигуру.

Отметим, что жизненные силы исполнительнице хита "Старинные часы" придают дети. Пока Максим Галкин* пытается заработать денег для семьи, счастливая мама нянчится с маленькими наследниками как обычная домохозяйка. Возвращаться на большую сцену Алла Пугачева, видимо, не собирается.

*В РФ признан иноагентом

**Курение вредит вашему здоровью