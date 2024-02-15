"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье

Лариса Долина обратилась к россиянам через социальные сети и рассказала о семейной трагедии.

Народная артистка России Лариса Долина, несмотря на уважаемый возраст, все еще активно выступает на сцене и радует поклонников своими хитами. К слову, за творчеством и жизнью звезды сегодня следят миллионы россиян, а она периодически делится с ними важными моментами.

Так, Лариса Долина сообщила на своей странице в Telegram об утрате в семье. Певица поведала подписчикам о дедушке, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Певица призналась, что долгие годы пытается найти хоть какой-то след родственника.

Тяжелые воспоминания пришли к ней после просмотра фильма "Праведник". Военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка вышла на экраны ровно год назад. Исполнительница хита "Погода в доме" выразила безграничную благодарность автору ленты о тяжелых годах ВОВ.

"История, рассказанная в этой картине, страшная и щемящая, но пронизанная такой невероятной верой и таким состраданием, что слезы у меня лились с самого начала и до самого конца фильма…" – отметила Лариса Долина.

Она подчеркнула, что эта картина – дань памяти русским солдатам, которые спасали евреев, рискуя собственными жизнями. Лариса Долина напомнила, что тоже является чистокровной еврейкой. Она рекомендовала подписчикам обязательно посмотреть данный фильм.