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Четверг 15 февраля

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"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье

"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье
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Лариса Долина обратилась к россиянам через социальные сети и рассказала о семейной трагедии.

Народная артистка России Лариса Долина, несмотря на уважаемый возраст, все еще активно выступает на сцене и радует поклонников своими хитами. К слову, за творчеством и жизнью звезды сегодня следят миллионы россиян, а она периодически делится с ними важными моментами.

Так, Лариса Долина сообщила на своей странице в Telegram об утрате в семье. Певица поведала подписчикам о дедушке, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Певица призналась, что долгие годы пытается найти хоть какой-то след родственника.

Тяжелые воспоминания пришли к ней после просмотра фильма "Праведник". Военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка вышла на экраны ровно год назад. Исполнительница хита "Погода в доме" выразила безграничную благодарность автору ленты о тяжелых годах ВОВ.

"История, рассказанная в этой картине, страшная и щемящая, но пронизанная такой невероятной верой и таким состраданием, что слезы у меня лились с самого начала и до самого конца фильма…" – отметила Лариса Долина.

Она подчеркнула, что эта картина – дань памяти русским солдатам, которые спасали евреев, рискуя собственными жизнями. Лариса Долина напомнила, что тоже является чистокровной еврейкой. Она рекомендовала подписчикам обязательно посмотреть данный фильм.

15 февраля 2024, 14:16
Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые неудачные наряды российских звезд

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

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