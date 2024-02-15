В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины

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Четверг 15 февраля

11:50В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины 11:13Знал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности 10:49Всю жизнь корил отца, но повторил его судьбу: решительное фиаско актера Макарова 09:33Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных 09:05Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера 08:43Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь 08:23Все произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 07:55Умерла еще одна легенда сцены: не стало Тамары Колесниковой 06:51Платье покойницы Легкоступовой: новая избранница вдовца оказалась не брезгливой 05:42Инфаркт, импотенция и диабет: о чем может сигнализировать храп 03:37Саша Петров не стал скрывать способы порадовать супругу по вечерам 02:58Деменция: как отсрочить начало снижения когнитивных функций 02:15Раскрыт неожиданный способ лечения затяжной депрессии 19:14Продюсер Киселев назвал причину бойкота певца SHAMAN 18:07"Гадость отвратная": ради чего Брухунова бросила Петросяна 17:40Лепс и Гагарина получили звонкую оплеуху в прямом эфире 17:28Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных 17:14"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох 16:53Атакованная после вечеринки Ивлеевой Лолита назвала причину отмены своих концертов 16:34Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке 16:12Changan CS 35 Plus: все дело в выхлопе 15:33Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду 15:07Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием 14:45Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина 13:47Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты 13:07"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому 12:23"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник 11:55Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом 10:43Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман 10:04Прожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна 07:53Бегом к врачу: три опасных состояния, которые нельзя игнорировать 07:26Аномальные холода обрушатся на российские регионы 06:46Названа безопасная ежедневная норма хлеба 03:47Смертельная опасность: чем точно никогда не стоит завтракать 03:14Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева 02:19"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву 01:43Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием 01:09Крах семьи обеспечен: какие женские ошибки разрушают семью 00:41Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи 00:20Негативные эмоции: чем полезны тревога и печаль 21:24Дети российских артистов сразятся в неравной битве 20:38"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой 20:00"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты 19:18"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева 18:43Ждет результаты экспертизы: когда Блиновской вынесут приговор 18:05Самбурская показала необычный способ похудения 17:26Вставшего грудью за Киркорова Пригожина спустили с небес на землю 16:38"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных 16:05Сменивший образ Киркоров шокировал россиян 15:21Пропавшую Кабаеву заметили с малышом на руках
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В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины

В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины
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Премьера обновленного фильма про домовенка Кузю состоится в декабре 2024 года.

Домовенок Кузя – один самых известных отечественных мультипликационных персонажей. С героем четырехсерийного кукольного фильма, снятого по мотивам сказок детской писательницы Татьяны Александровой, советские граждане впервые познакомились в 1984 году. Спустя сорок лет картину переснимут.

Премьера обновленного фильма "Домовенок Кузя" намечена на конец текущего года, 19 декабря. Перезапуском картины займется режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов. Советские мальчишки и девчонки обожали этот мультфильм, теперь, судя по отзывам в социальных сетях, они готовы отвести в кинотеатры уже своих детей. Семейная комедия, к слову, рассчитана на 90 минут.

Секреты картины, которую россияне ждут с нетерпением, раскрыл ее создатель. В интервью Пятому каналу Виктор Лакисов подчеркнул, что новый Кузя сохранит знакомые зрителям черты, однако усовершенствованный персонаж приобретет и собственную изюминку.

Обновленный "Домовенок Кузя", по мнению эксперта, станет таким же популярным, как и герой советского мультфильма. Кроме того, режиссер рассказал о тонкостях создания картин с помощью современных технологий. Он отметил, что искусственный интеллект все еще не справляется с такой сложной работой.

15 февраля 2024, 11:50
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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