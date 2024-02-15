В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины

Премьера обновленного фильма про домовенка Кузю состоится в декабре 2024 года.

Домовенок Кузя – один самых известных отечественных мультипликационных персонажей. С героем четырехсерийного кукольного фильма, снятого по мотивам сказок детской писательницы Татьяны Александровой, советские граждане впервые познакомились в 1984 году. Спустя сорок лет картину переснимут.

Премьера обновленного фильма "Домовенок Кузя" намечена на конец текущего года, 19 декабря. Перезапуском картины займется режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов. Советские мальчишки и девчонки обожали этот мультфильм, теперь, судя по отзывам в социальных сетях, они готовы отвести в кинотеатры уже своих детей. Семейная комедия, к слову, рассчитана на 90 минут.

Секреты картины, которую россияне ждут с нетерпением, раскрыл ее создатель. В интервью Пятому каналу Виктор Лакисов подчеркнул, что новый Кузя сохранит знакомые зрителям черты, однако усовершенствованный персонаж приобретет и собственную изюминку.

Обновленный "Домовенок Кузя", по мнению эксперта, станет таким же популярным, как и герой советского мультфильма. Кроме того, режиссер рассказал о тонкостях создания картин с помощью современных технологий. Он отметил, что искусственный интеллект все еще не справляется с такой сложной работой.