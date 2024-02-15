Знал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности

Санкции после "голой" вечеринке могли быть направлена не конкретно против Филиппа Киркорова. Они преследовали иную цель, уверен мистик.

Жизнь и карьера народного артиста России Филиппа Киркорова постепенно приходит в норму. Музыкант вернулся в России после отмены на фоне "голого" скандала и скоро вновь порадует поклонников. Звезда по традиции займет кресло председателя жюри в шоу "Маска" на НТВ.

Но так ли все однозначно в этом деле? Сенсационные подробности выдал экстрасенс Денис Брендер. Карты, звезды или магический шар, а может духи предков – что-то подсказало мистику, мол Филипп Киркоров знал все заранее. По его словам, певец на самой вечеринке понимал, какими последствиями это обернется для него.

"Я вижу, что он был оповещен о том, что с ним произойдет и, так как он по жизни игрок, просто сыграл свою роль", – уверен экстрасенс.

Он заявил, что наказание – отмена эфиров и концертов – не было направлено против самого Филиппа Киркорова. Мистик уверен, что это была попытка предупредить людей, которые неподобающе себя ведут в непростое для страны время. Напомним, что под санкции также попали Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и другие артисты.





Однако именно Филипп Киркоров оказался в наиболее выигрышном положении, считает экстрасенс. По его мнению, временная отмена пошла музыканту лишь на пользу – он отдохнул, набрался сил и теперь будет выступать еще больше.