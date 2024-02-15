Всю жизнь корил отца, но повторил его судьбу: решительное фиаско актера Макарова

Сегодня, 15 февраля, сын Любови Полищук отмечает день рождения. Ему исполняется 52 года.

Алексей Макаров появился на свет в актерской семье. Его маму, знаменитую актрису Любовь Полищук, знали и обожали многие дети страны. Казалось бы, разве может быть несчастен ребенок, на месте которого хотели бы оказаться миллионы? Однако детство наследника артистки нельзя назвать безоблачным.

К сожалению, в полной семье Алексей Макаров рос недолго. Когда ребенку исполнилось четыре года, его родители развелись. Валерий Макаров не смог смириться с успехом жены и увлекся выпивкой, поэтому Любовь Полищук приняла решение о расставании. С тех пор актер не виделся с сыном и не поддерживал с ним связь.

Развод родителей стал для мальчика большим испытанием. После ухода отца он чувствовал себя покинутым, но ситуация усугубилась, когда пришло время идти в школу. Любовь Полищук не находила сил совмещать материнство и карьеру, поэтому отдала сына в интернат. То время своей жизни артист до сих пор вспоминает с ужасом.

Долгое время Алексей Макаров остро чувствовал нехватку любви родителей и сильно на них обижался. Эта детская травма стала для актера одной из главных горестей и печалей. Однако с наступлением взрослой жизни он столкнулся с еще более решительным фиаско. Артист не раз пытался построить крепкую семью, которой ему так не хватало в детстве, но его сердце оказывалось разбито.

Сегодня на счету сына Любови Полищук множество неудачных романов и любовных перипетий. Макаров трижды связывал себя брачными узами, но каждый раз семейная жизнь заканчивалась разводом. Во втором браке у артиста родилась дочь Варвара. Казалось, после всего пережитого в детстве он как никто другой должен был окружить наследницу своим теплом и заботой. Однако актер повторил судьбу отца, которого корил всю жизнь, и прекратил общение с ребенком.

Возможно, Алексей Макаров и рад бы переживать с дочкой каждые мгновения ее жизни и взросления. Однако теперь девочка не хочет поддерживать связь с отцом. Как рассказывала бывшая супруга артиста, Варя обижена на отца, который погрузился в личную жизнь и отдалился от нее. Остается только надеяться, что когда-нибудь артисту удастся наладить отношения с ребенком. А пока он наслаждается счастьем в четвертом браке. В 2022-м Алексей Макаров тайно женился на возлюбленной, которая моложе его на 23 года.