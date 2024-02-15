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Четверг 15 февраля

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Умерла еще одна легенда сцены: не стало Тамары Колесниковой

Умерла еще одна легенда сцены: не стало Тамары Колесниковой
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Всю свою жизнь она посвятила творчеству. Женщину обожали друзья, коллеги и поклонники.

Так и не дождалась своего 85 дня рождения актриса театра и кино Тамара Колесникова. о смерти народной любимицы сообщает телеканал "360". Женщина долгое время боролась с тяжелейшей болезнью, но недуг оказался сильнее. 14 февраля 2024 года ее не стало.

Всю свою жизнь Тамара Колесникова отдала искусству. Она почти 60 лет выступала на сцене Александрийского театра. В учреждение пришла работать еще в далеком 1965 году, а ушла на заслуженный отдых только в 2022. Зрители навсегда запомнят образы актрисы в постановках "Вишневый сад", "Рембрандт", "На дне", "Ревизор" и десятках других. Снималась Тамара Колесникова и в кино. Фильмография насчитывает множество ролей, в том числе в сериалах "улица разбитых фонарей", "Опера", "Тайны следствия".

О времени и месте проведения церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Вероятнее всего, последнее пристанище актриса обретет в родном Санкт-Петербурге.

15 февраля 2024, 07:55
Свеча. Фото: © Svetlana Vozmilova\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Национальный драматический театр России✓ Надежный источник

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