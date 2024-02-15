Платье покойницы Легкоступовой: новая избранница вдовца оказалась не брезгливой

Юрий Фирсов не долго горевал после ухода из жизни знаменитой супруги.

Даже после скоропостижной гибели Валентина Легкоступова не имеет покоя. Ее вдовец Юрий Фирсов позволяет себе тревожить память артистки. Накануне по сети разлетелись снимки новой избранниц яхтсмена. Женщина не побрезговала надеть на себя платье покойной певицы. Публикация вызвала огромное количество критики. Некоторые даже писали, что подобное поведение не сулит для модницы ничего хорошего.

"Пятый канал" уточнил у эзотерика Марианны Абравитовой, какие последствия ожидают тех, кто надевает вещи покойного человека. Оказалось, что около 90% тех, кто ушел в мир иной, не обладали мощной энергетикой. Предметы быта, платья, брюки, любимые вещи – все это безопасно для живых.

Иная ситуация складывается для вещей тех покойных, которые при жизни фонтанировали энергией. к ним следует относить артистов, певцов, шоуменов, любых харизматичных людей.

"Вот что касается именно этой истории про то платье. Я бы предостерегла от таких ходов и, пока еще ничего плохого не случилось, порекомендовала бы попросить прощения у хозяйки платья и больше к ее вещам не прикасаться", — объяснила эзотерик.

Была бы другая история, как считают комментаторы, если бы вещь принадлежала покойной родственнице избранницы Юрия Фирсова. К слову, сам мужчина ситуация предпочитает не комментировать. Вероятно, он не видит в произошедшем ничего зазорного.

Напомним, Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Официальной причиной гибели известной певицы стала полиорганная недостаточность. тело артистки кремировали. Часть праха развеяли нал морем, вторую часть захоронили в Москве.